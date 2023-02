Lizzo in versione super eroina nel videoclip di "Special"

E' disponibile su YouTube il videoclip del singolo “Special” della popstar multiplatino e icona mondiale Lizzo. La popstar indossa la maschera di una Supereroina per svelare al mondo i suoi poteri speciali. I suoi super poteri derivano dalle proprie personali qualità, che diventano punti di forza capaci di renderla importante, migliore… speciale per sé e per gli altri.

Con la canzone “Special” l’artista americana intende ricordare che siamo e saremo sempre tutti a nostro modo un po’ speciali, anche quando ci sentiamo feriti. L’ultimo singolo estratto dall’omonimo album è un inno motivazionale dedicato a ogni diversità che ci rende unici: non sono difetti di cui vergognarsi, ma pregi di cui prendersi cura.

Vincitrice di 3 Grammy e nominata in 6 categorie nella prossima edizione, la superstar raggiunge un importante traguardo: ‘About Damn Time’ è risultato ufficialmente il brano più ascoltato nelle radio in Italia nel 2022 (Fonte Classifica annuale di EarOne). La traccia è un inno alla self-confidence, al riconoscere il proprio valore e la forza in sé stessi.

Un anno da incorniciare quello di Lizzo, che è stata una delle artiste a ricevere più nomination ai GRAMMYs del prossimo 5 Febbraio, nelle categorie più importanti. ‘About Damn Time’ per Song of The Year, Record of The Year e Best Pop Solo Performance mentre l’album SPECIAL per Best Pop Vocal Album e per il prestigioso Album of The Year.

Lizzo sarà in Italia il prossimo 2 Marzo per la tappa italiana del ‘The Special Tour’ al Forum di Assago (Milano).