Lorenzo Licitra, esce 'Never Give up: il nuovo brano in finale a "Una Voce per San Marino"





(Ph Claudia Pasanisi)

Il talentuoso cantautore Lorenzo Licitra è pronto a tornare venerdì 24 febbraio con il nuovo singolo “Never Give up” con cui parteciperà sabato 25 febbraio alla finale di “Una Voce per San Marino”.

La manifestazione, che sarà trasmessa in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana, in prima serata sulla rete San Marino RTV, decreterà l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool dal 9 al 13 maggio 2023.

“Never Give up”, trascinante brano pop dalle chiare sonorità anni Ottanta, è un grido di forza e resilienza e rappresenta ciò che chiunque vorrebbe sentirsi sussurrare per trovare la forza di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita.

«Il mio nuovo singolo è la sintesi di anni di ricerca in cui non nego di aver avuto difficoltà nel trovare la mia direzione musicale – racconta Lorenzo. Per me rappresenta un mantra, una filosofia, o meglio, un modo di essere che non ammette titubanze, ma solo la certezza di dare sempre il meglio, comunque vada. Io sento di averlo fatto.»

«Inoltre, questa settimana scandirà il primo anniversario dell’inizio della guerra tra Ucraina e Russia e proprio sabato 25 febbraio, giorno della finale del contest a San Marino, ci saranno varie manifestazioni e fiaccolate per la pace che avranno luogo a Roma e in altre città d'Italia e d'Europa. Mi piacerebbe pensare a “Never Give up” come a un ulteriore messaggio di speranza per tutte le situazioni di difficoltà attuali che ognuno di noi si trova ad affrontare.»

“Never Give up” è stata scritta da Lorenzo Licitra con le musiche di Giacomo Lorè, Lorenzo Bertoni, Valentino Monti e Lorenzo Licitra.