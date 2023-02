BARI - A un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, domani, giovedì 24 febbraio, la torre del palazzo della Città Metropolitana e la Chiesa di San Ferdinando saranno illuminate con i colori della bandiera ucraina.Inoltre, la bandiera ucraina sarà esposta insieme alla bandiera della pace sulla facciata di Palazzo di Città per testimoniare la vicinanza della comunità barese al popolo ucraino vittima della feroce aggressione.Nel pomeriggio, alle ore 17, il sindaco Antonio Decaro parteciperà alla manifestazione organizzata in piazza San Ferdinando dalle associazioni delle comunità ucraine in Italia e dal consolato onorario.