BARI - Negli scorsi sette giorni, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state identificate in tutto 2942 persone e sottoposti a controllo 1173 veicoli. Rilevate 52 infrazioni al codice della strada, 10 persone arrestate e 26 denunciate. In particolare, nella città di Bari, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato 1277 persone, fermato e controllato 477 veicoli, contestando 22 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà a vario titolo 11 persone, 9 gli arresti.Due uomini sono stati arrestati per maltrattamenti: uno al quartiere Libertà per presunti maltrattamenti nei confronti di stretti congiunti ed uno a Carbonara per la violazione del divieto di avvicinamento al congiunto. Altre due persone sono state arrestate per reati in materia di stupefacenti: uno a Ceglie del Campo e l’altro sorpreso in flagranza al quartiere San Pasquale. Tre gli arresti per furto: tre persone avrebbero tentato il furto in un appartamento a Carbonara; un giovane è stato arrestato presso il pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Bari dove avrebbe minacciato e aggredito una guardia giurata e, infine, un uomo è stato arrestato per rapina al quartiere Libertà.In provincia, gli agenti dei cinque Commissariati di Polizia di Stato distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1665 persone e controllato 696 veicoli. Contestate 30 infrazioni al codice della strada, 5 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Arrestata una persona per furto, altre 15 sono state denunciate in stato di libertà a vario titolo. I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera area metropolitana.