BARI - “Un bambino di 10 anni di Taranto, affetto purtroppo da una patologia rara (mutazione gene sox4), è costretto con la sua mamma a spostamenti forzati verso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna per curare la sua malattia, unico caso in Italia. Descritto da Simona, la mamma del piccolo Andrea, come il viaggio della speranza che nessuno vede e ascolta. Partono da Taranto arrivano a Bologna e subito in ospedale in pediatria specialistica e genetica, dove il piccolo si sottopone a varie cure". Così in una nota il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani).Questo - prosegue Scalera - è solo uno dei tanti casi che purtroppo vengono denunciati ogni giorno, famiglie costrette a spostarsi per avere delle cure, tra difficoltà e disagi. Questo bambino deve subire l’impossibilità di curarsi nella propria città. Un problema che tocca Taranto, carente di una struttura cui affidare le cure complessive del bambino, nel particolare di una “pediatria specialistica genetica”, ed è questa la richiesta della famiglia. Sarebbe importante poter effettuare questo servizio nella nostra città, serve assolutamente una soluzione immediata, lo dobbiamo ai nostri piccoli cittadini”.