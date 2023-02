BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha consegnato, a Palazzo di Città, una targa di riconoscimento a Donato Monno, fondatore e titolare della storica pizzeria barese “Da Donato” per i suoi 50 di attività. La pizzeria “Da Donato” rappresenta, infatti, un esempio significativo di imprenditoria di successo a conduzione familiare. Accanto a Donato Monno sono intervenuti oggi i suoi familiari e i dipendenti della pizzeria.“Oggi celebriamo una tappa importante di questo percorso professionale e imprenditoriale - ha detto Antonio Decaro - i 50 anni di attività, e lo facciamo nel giorno di San Valentino per sottolineare l’amore non solo per le persone ma anche per il proprio lavoro. Un amore che Donato Monno ha dimostrato nei fatti in tutti questi anni. Dico spesso che ci sono persone che attraversano la nostra comunità e lasciano una traccia, come avete saputo fare voi. Ve lo riconoscono non solo i clienti affezionati ma tutti coloro i quali hanno conosciuto il vostro lavoro e la vostra dedizione.A nome dell’amministrazione comunale, dunque, ho l’onore di consegnarvi questo segno di riconoscimento, una piccola targa che, però, per noi baresi ha un significato importante”.“Ringrazio tutta la nostra clientela e la città di Bari che per noi ha fatto tanto - ha dichiarato Donato Monno -. Mi fa molto piacere che, a condividere con noi questo momento, oggi ci siano così tante persone. Per noi non si tratta di semplici clienti ma soprattutto di amici”.Di seguito il testo della targa:“Alla pizzeria Da Donato, da 50 anni punto di riferimento della nostra città, che con professionalità e cortesia ha deliziato, e continuerà a farlo, generazioni di baresi”.