Million Day: vinti due premi da 1 milione di euro a Milano

Il mese di febbraio comincia alla grande per il Million Day, la lotteria quotidiana che mette in palio 1 milione di euro. Ed in particolare, la dea bendata ha voluto premiare Milano. Nell’estrazione del 3 febbraio scorso, infatti, la cinquina vincente è stata centrata da un giocatore del campoluogo lombardo e da uno del comune di Gorgonzola.