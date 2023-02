MONOPOLI (BA) - Il Teatro Mariella, nell'ambito degli eventi del Commedia dell'Arte Day (la Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte), accoglierà sul proprio palco “La Rivalsa delle Streghe“, uno spettacolo di Commedia dell'Arte a cura di Viviana Simone, con la supervisione artistica di Marco Luly e con Chiara Petrolati, Francesco Pompilio, Viviana Simone e Giovanni Solinas; produzione LiberaKānti (Roma) in collaborazione con AlephTheatre (Castellana Grotte).L'emancipazione femminile e la difesa dei diritti delle donne sono le tematiche principali che muovono la messa in scena di questo canovaccio originale, adatto al pubblico di ogni età e tipologia. Le tematiche dello spettacolo sono rese, dagli attori, in chiave comica, con grande disinvoltura, spontaneità e abilità tecnica, tanto da condurre lo spettatore in un viaggio nel quale divertirsi e riflettere al tempo stesso.La storia narra di Lucrezia, moglie di Pantalone de’ Bisognosi, che abbandona la casa del marito dopo anni di sottomissione e sfruttamento. Clelia, la loro unica figlia, cresce sotto l’egida del padre finché, giunta in età da marito e promessa in sposa ad un uomo vecchio per ragioni di interesse economico, fugge in cerca della sua libertà e del suo diritto all’amore. Madre e figlia si ricongiungono e riscoprono il coraggio, la forza e la potenza magica delle donne. Le due, assumendo le fattezze di Streghe, con una serie di travestimenti, inganni, magie e artifici, riconquisteranno il loro posto nella società."La Rivalsa delle Streghe" andrà in scena Venerdì 24 Febbraio 2023 alle ore 20.30 al Teatro Mariella, via Cardinal Marzati, 2/1 - Monopoli.Lo spettacolo è adatto ad adulti e bambini dai 6 anni in su.3297772566 – liberakantiteatro@gmail.com