TARANTO - Lunedì 21 febbraio alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, "España, mi amor". Protagonista la violinista Elly Suh con l'Orchestra della Magna Grecia diretta da Gianna Fratta. E' un altro dei concerti di grande richiamo della Stagione Eventi 2022-2023 con la direzione artistica del Maestro Piero Romano. Fra i brani in programma: "Sinfonia spagnola op. 21" per violino e orchestra del francese Edouard Lalo, e "Sinfonia n. 9 ("dal Nuovo Mondo") op. 95" per orchestra del ceco Antonin Dvorak.





Lodata come "interprete sensibile e coinvolgente" dal Musical America, la violinista coreano-americana Elly Suh si distingue come interprete il cui fascino musicale, originalità interpretativa e visione creativa unica danno nuova vita ai palcoscenici di tutto il mondo. La Stagione Eventi musicali 2022-2023 è a cura dell’ICO Magna Grecia e realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.





Celebrata come una delle principali interpreti Paganini della sua generazione, Elly Suh è riconosciuta come una delle maggiori esponenti delle opere contemporanee per violino, in particolare quelle di Mario Davidovsky, Ned Rorem e Jörg Widmann. Lei stessa compositrice e arrangiatrice di talento, porta individualità e una voce creativa unica in tutte le sue esibizioni, spesso attraverso cadenze appena composte, improvvisazioni o arrangiamenti orchestrali di opere note e sconosciute. Trentatré anni, nata a Seoul, capitale della Corea del Sud, Elly Suh, dopo aver studiato a lungo negli Stati Uniti, oggi vive a Londra e suona un violino Guarneri del Gesù.





Come anticipato, sarà Gianna Fratta, direttrice d’orchestra che ha legato il suo nome ad una lunga serie di produzioni e collaborazioni con l’ICO Magna Grecia, a dirigere il programma musicale "España, mi amor". «Tornare a dirigere l’Orchestra della Magna Grecia – dice – per me è sempre motivo di grande soddisfazione, considerando il legame che da tanti anni ho con questa realtà. Basti pensare che Piero Romano, Direttore artistico dell’OMG, mi accennava spesso dell’ICO come ad un sogno nel tempo diventato realtà. Insomma, è come dire che conosco l’Orchestra Magna Grecia più o meno dalla sua nascita».





Biglietti su TicketSms. Poltronissima: 30euro+prevendita; Platea e Prima Galleria: 20euro+prevendita; Seconda e Terza galleria: 10euro+prevendita. Orchestra Magna Grecia – Taranto, via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it