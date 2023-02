PALO DEL COLLE (BA) - Quando l’organetto incontra l’ukulele e insieme decidono di tenere il tempo e di ballare... questi sono gli "Organetto a cUkù" che sabato prossimo 18 febbraio alle 20, saranno in concerto a Rigenera Laboratorio Urbano a Palo del Colle (BA).Il gruppo, composto da Federico Cippitelli all'organetto e Marco Fermani, ukulele, melodica e stomp box, propone un repertorio inedito di “Balfolk”, musiche e danze della tradizione francese come circoli circassiani, scottish, mazurke, bourrée, rondeau, valzer. Alle 19, prima del concerto a ballo, è previsto uno stage di balfolk, gratuito e aperto a tutti, a cura del BiB Balfolk, gruppo di appassionati di danze francesi che tiene settimanalmente corsi a Bari e provincia. Info 3409668112.Organetto a cUkù: i due musicisti, Federico Cippitelli (all’organetto) e Marco Fermani (all’ukulele, melodica e stompbox), hanno dato il via al loro progetto nell’ottobre del 2017 iniziando a tenere concerti in diverse regioni italiane. Nell’agosto del 2018 suonano a Gent (Belgio) al “Boombal Festival”. Dopo diversi concerti in Italia a giugno partono nuovamente per una serie di date in Belgio partecipando anche al “Dafodil Festival” a Diest. A luglio dello stesso anno suonano a Castelnuonvo di Recanati (MC) al “Due Passi nel Folk”. Nello stesso anno tornano in Belgio per altri concerti e suonano al “Kerstboombal” (De Centrale – Gent). Nello stesso mese esce il loro primo CD: “Organetto a cUkù”. Nell’agosto 2021 tornano al “Boombal Festival”. Nel luglio 2022 partecipano al “Danzamare Folk Festival” a Porto Potenza Picena (MC). A luglio suonano a Panni (FG) al Festival “Ballinsé”. A settembre vengono invitati a suonare al “Pif” a Castelfidardo (AN).Cos'è il Balfolk: il bal folk è un vasto movimento che recentemente sta riscoprendo la magia delle danze popolari dell’Europa occidentale. Nell’ultimo decennio sempre più persone si riuniscono in tutta Europa per danzare insieme, rivitalizzando e reinventando la musica tradizionale in un ambiente di condivisione e amicizia. Dai più piccoli incontri ai grandi festival, moltissimi giovani in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania hanno ritrovato il piacere del ballo popolare, creando lo spazio per numerosi gruppi musicali che propongono musica da ballo in vesti sempre nuove e diverse.Evento FB: https://facebook.com/events/s/bib-organetto-a-cuku-live/718865833305756/Pagina FB organizzazione BiB Balfolk: https://www.facebook.com/bib.balfolk