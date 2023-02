Trifone Gargano pone l'accento su differenti aspetti, spaziando dal ruolo del dialetto e della poesia, al rapporto tra docente e alunno e alla funzione svolta dai libri di testo. L'incontro su Pasolini è strumentale ad affrontare con più ampio respiro la tematica della scuola: attraverso le riflessioni pasoliniane, ci si concentrerà sulla figura dell'insegnante il cui compito è quello di accendere la curiosità e incendiare le emozioni degli studenti. La mostra grafica, dopo l’inaugurazione, sarà visitabile tutti i giorni, dal 25 febbraio al 7 marzo 2023 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.



TRIFONE GARGANO è professore presso l’Università degli Studi di Bari, con l’insegnamento «Lo Sport nella Letteratura», e insegna «Linguistica italiana» presso il Corso di Laurea Magistrale in «Scienze della Mediazione Linguistica» a Foggia. Ha insegnato «Didattica della lingua italiana» per l’Università di Foggia, e «Storia della lingua italiana» presso l’Università di Stettino (Polonia). Docente di liceo, è autore di numerose pubblicazioni e collabora con la Enciclopedia Treccani, con il quotidiano «l‘Attacco» di Foggia, e con diversi blog letterari. Realizza lezioni-spettacolo sui Classici della Letteratura italiana, ed è commentatore televisivo e radiofonico.



Con gli Editori Laterza, ha pubblicato Virtute e c@noscenza. Antologia della Commedia di Dante (2010), e il manuale di storia della letteratura italiana Costellazioni letterarie (2012). Con Progedit: La letteratur@ al tempo di Facebook (20162); Geo-Storia della lingua italiana (2016); Dante. La Commedia divina (2017); I come italiano (2017); Infinito pop (2019); Dante pop e rock (2021); La Divina Commedia, edizione integrale, con parafrasi (2021); 100 canti in 100 selfie (2021). Con Les Flâneurs Edizioni: L’amoroso canto. Disegni di parole e canzoni (2019). Con Cacucci, Letteratura e Sport (2021); Un paese guasto. Educazione civica con la letteratura (2022). Con le Edizioni Radici Future: PPP. Pasolini Prima di Pasolini (2022); Tra il Bene e il Male. Dante, Pinocchio, Harry Potter (2022).



IVO FALCHI, alias Vito Falcicchio è Docente di Disegno e Storia dell’Arte e Discipline Pittoriche titolare dell’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte presso il Polo Liceale “E. Amaldi” di Bitetto. In precedenza presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari. Esposizioni e Mostre Rassegna Nazionale “Pulchra Ecclesia“ Montichiari, Brescia (con catalogo) a cura di D. Montaldo. Esperienza Extrasensoriale “Duo Klee” happening estemporaneo di intervento pittorico su musiche eseguite dal pianista e compositore Alberto Iovene. Collettiva di pittura “Né Carne, Né Pesce“ a cura di Vito Caiati. 2006 Convegno e relativa esposizione di dipinti presso Pro Loco Altamura , su tema : Rè Giuseppe Bonaparte e i Napoleonidi in terra di Bari. Bitetto: Istituto Comprensivo “C.Cianciotta- G. Modugno”, inaugurazione di un murales decorativo (ideato e realizzato dall’A. ). Incontro con l’autore Bianca Tragni e Ivo Falchi , presentazione del libro “i falchi di Federico (De Venandi..) e dei disegni in mostra al LABORATORIO URBANO “RIGENERA”, PALO del COLLE (BA). Rassegna letteraria “Puglia Storia e Natura”.



Presentazione e mostra di dipinti. Echi e suggestioni dantesche: opere scelte Personale presso Auditorium Liceo Scientifico G.Salvemini -Bari , 19 -21 dicembre 2021. Il capolavoro di Federico II: L’Arte di cacciare con i falchi ,presentazione del libro di Bianca Tragni e mostra delle tavole originali e dipinti dell’autore a corredo del testo. Forli Art Fair 2022 esposizione di opere a cura di NAG (Neoart Gallery) di G.Bertozzi con catalogo a fronte dei 700 anni della morte di Dante Alighieri Monocromo Blu , con tavole originali dell’ Autore su . “mostreonline.com ,a cura di A. Montemurro.Personale presso Biblioteca Comunale “B.D’Amato Grumo Appula , 15 0ttobre 2022 Opere in permanenza presso Banca Generali Private Banking Bari. (Vito Dalò)

BITETTO (BA) - L’associazione culturale Officina d’Arte di Bitetto, continua ad essere propulsore di eventi culturali a favore dei cittadini bitettesi e non solo. La nuova proposta coinvolge due eccellenti relatori, entrambi docenti, entrambi catalizzatori di sapienze che oltrepassano la semplice didattica.Sabato 25 febbraio alle ore 18:30 Officina d’Arte organizza nella propria sede in Piazza Aldo Moro 17 una conferenza su Pasolini tenuta dal prof universitario Trifone Gargano il quale inaugurerà una mostra grafica sull’autore friulano, i disegni del prof Ivo Falchi, alias Vito Falcicchio artista contemporaneo di talento faranno da cornice traghettando lo spettatore in una dimensione multidisciplinare.L’evento si intitola PASOLINI MAESTRO DI EMOZIONI P.P.P. e racconta un Pasolini trasversale.La serata culturale verrà introdotta dalla vicepresidente dell’associazione Anna Marziliano e per l’occasione, il prof universitario Trifone Gargano presenterà il suo libro "PPP Pasolini prima di Pasolini". Il volume narra delle esperienze del giovane Pasolini da supplente di scuola media, nel periodo tra il 1946 e 1947 e tra il 1951 e il 1954, prima a Valvasone, vicino Pordenone, e poi a Ciampino, nei pressi di Roma; racconta, inoltre, del suo rapporto con la Puglia, in particolare con Taranto, Bari e Gallipoli. Nelle pagine è tratteggiato un Pasolini diverso da quello usualmente conosciuto: una personalità che per pochi spiccioli scriveva reportage giornalistici dalle città di mare e cumulava gli scritti pubblicati su vari quotidiani locali per un progettato (e mai realizzato) romanzo del mare.