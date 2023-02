Paura all'ospedale di Scorrano, senegalese sferra pugno al volto a medico di turno: accertamenti in corso

SCORRANO (LE) - Momenti di paura all'ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano dove questa mattina un medico di turno è stato aggredito da un cittadino senegalese che, in preda a un forte stato di alterazione psicofisica, gli ha dato un pugno al volto.Dopo essere stato colpito, il medico ha perso i sensi ed è caduto a terra.Soccorso da alcuni colleghi, ha ripreso conoscenza poco dopo, lamentando però alcuni sintomi per i quali viene sottoposto ad accertamenti. I carabinieri sono intervenuti e il pronto soccorso è rimasto chiuso per alcune ore.L'aggressore è stato portato ieri sera dai carabinieri al pronto soccorso dello stesso ospedale dopo aver fatto irruzione in un'abitazione di Otranto, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, pronunciando frasi sconnesse e spaventando marito e moglie. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.