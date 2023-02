Trani, 17enne aggredito da bulli in Corso Italia: "L'indifferenza della gente mi ha fatto ancora più male"

TRANI (BT) - "La cosa che fa più male è l'indifferenza delle persone". A parlare è il 17enne di Terlizzi che lunedì sera è stato picchiato a Trani, in corso Italia, da due individui. Due adolescenti, forse della sua stessa età, gli si sono avvicinati per poi colpirlo al volto. Nonostante le ferite è riuscito a rialzarsi ed ha cercato di inseguire i suoi aggressori. A colpire il 17enne è stata l'indifferenza della gente, commercianti e passanti, che ha visto ma non è intervenuta. Solo un farmacista è venuto in suo aiuto."Il primo pugno mi ha fatto cadere gli occhiali. E solo quando hanno visto che cominciavo a perdere sangue dal naso e dalla bocca - spiega - sono fuggiti". Il 17enne ci tiene a ringraziare un farmacista, "l'unico che mi ha dato una mano", dice. E se incontrasse oggi i suoi aggressori - evidenzia - "cercherei di capire con loro, magari davanti a un caffè, perché lo hanno fatto, perché hanno compiuto quel gesto, nell'ottica di un miglioramento".Infine, sottolineando che a Trani ultimamente ci sono state altre aggressioni simili, invita tutti "alla resilienza e a non avere paura di denunciare".