ROMA - Dodici ore per decidere chi guiderà il Pd, tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Oggi, domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, rimarranno aperti 5.500 seggi elettorali in tutta Italia: 20.000 volontari saranno coinvolti nelle primarie. Potranno votare anche coloro che non hanno la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro.Oltre al voto in presenza, è possibile votare online: possono farlo coloro che si sono registrati sull'apposita piattaforma. Se iscritti per tempo, possono votare in presenza ai seggi anche gli stranieri residenti in Italia, i minori di 16 anni e i non residenti.I Dem possono già contare su alcune decine di migliaia di elettori che si sono preiscritti a "Voto dove vivo", così da esprimere la loro preferenza in un luogo diverso da quello in cui abitano. Si tratta di 12.735 non residenti, 1.617 minori (dai 16 anni in su) e 1.235 stranieri residenti in Italia. Per usufruire del servizio era necessario preiscriversi entro le 12 di venerdì.Stamani Michele Emiliano andrà a votare per le primarie del Partito Democratico alle 11.30, a Bari, nel seggio allestito nel circolo PD in via Zara 13. Lo rende noto l'ufficio stampa del governatore pugliese.