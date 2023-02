BARI - Il barese Domenico De Santis guiderà da oggi il Partito democratico in Puglia. “Congratulazioni a Domenico De Santis, neo segretario regionale del Partito Democratico: a lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella certezza di avviare una proficua e vincente collaborazione. Il nostro movimento guarda con la massima attenzione a quanto avviene nel Pd e nel suo percorso democratico e già dalle prossime elezioni amministrazioni lavoreremo per cristallizzare ancora di più l’unità e i valori sottesi alla “coalizione dei pugliesi” di Pd, civici e 5Stelle. Siamo certi che Domenico, nel solco già tracciato dall’uscente Marco Lacarra, saprà essere fedele interprete dell’alleanza che ci unisce e che si fonda innanzitutto sull’amicizia e sul rispetto: continueremo, insieme, a realizzare il sogno di una grande Puglia”. Così in una nota i consiglieri regionali del Gruppo Con Giuseppe Tupputi, Stefano Lacatena, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane e Alessandro Leoci.