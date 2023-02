SANREMO - E’ stata un’esperienza molto positiva quella di Gravina di Puglia a Casa Sanremo - Banca Ifis. Fedele Guida, Tecnologo Alimentare, e Raffaella Iannetti, Guida Turistica, hanno avuto modo di raccontare il patrimonio culturale ed i prodotti tipici locali alle telecamere dell’Italia in Vetrina, il talk show condotto da Veronica Maya. Lo show cooking è stato invece un’occasione per Giovanni Cifarelli, chef originario di Gravina, per preparare una delizia tipica quale il “Pancotto Gravinese”.Le parole di Marienza Schinco, Assessore con delega alle Attività Produttive del Comune di Gravina: “Abbiamo affrontato questa esperienza con grande entusiasmo per presentare le ricchezze del nostro territorio e del Parco dell’Alta Murgia. Con lo show cooking abbiamo messo in tavola i sapori della Puglia e dato visibilità ai prodotti della nostra regione. Questa di Sanremo è stata un’occasione unica per dare appuntamento ai prossimi grandi eventi che coinvolgeranno il nostro comune, quali la “Fiera di San Giorgio”, così radicata nella trazione della città tanto da essere giunta alla 729esima edizione, e “Gravinae Nativitas”, che coinvolge il centro storico della città e lo trasforma in un suggestivo presepe al cielo aperto”.