Prevenzione tumori, Asl Bari e Aeronautica Militare insieme per promuovere i programmi di screening gratuiti

BARI – La ASL di Bari e l’Aeronautica Militare insieme per promuovere i programmi di screening oncologici mirati a prevenzione e diagnosi precoce dei tumori di cervice uterina, mammella e colon retto, che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.Nell’ottica di una campagna di sensibilizzazione e divulgazione sul territorio, la sinergia con le Forze Armate è una delle azioni messe in campo dalla azienda sanitaria per incentivare anche il personale del Presidio Militare di Bari ad aderire ai test diagnostici gratuiti.Intervengono: il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce, il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Lagravinese, la dottoressa Chiara Antonia Genco, responsabile Screening cervico-uterino, la dottoressa Alessandra Gaballo, responsabile Screening mammografico, e il dottor Alessandro Azzarone, responsabile Screening colon –rettale. Ad introdurre i lavori sarà il Generale di brigata Romeo Paternò, vice-Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea”.L’incontro divulgativo si terrà il 21 febbraio alle ore 10.30 presso la sala polifunzionale dell’aeroporto militare di Bari –Palese.