La gara valida per la 14ma giornata del Campionato di Prima Categoria-Girone B è stata rigiocata a seguito della ripetizione deliberata dal Giudice Sportivo per il non gol concesso dall'arbitro a favore del Castellana nella prima gara giocatasi sullo stesso campo nel pomeriggio di 8 gennaio 2023.





A seguito di questo risultato, il Noicattaro è decimo in classifica con 16 punti e precede di una sola lunghezza il Castellana che sale all'undicesimo posto con 15 punti.

- Questa volta nella porta del Noicattaro, il pallone è entrato per davvero e per 2 volte da parte del Castellana. E' la doverosa certificazione per il definitivo 0-2 che ha deciso il confronto tra Noicattaro e Castellana, disputatosi alle ore 15 di domenica 5 febbraio al Comunale della cittadina nojana.