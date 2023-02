Nella provincia della Bat Bonaccini supera la Schlein.Questo l'esito del voto per l'elezione del segretario nazionale Pd nella sesta provincia pugliese. Il presidente della Regione Emilia-Romagna si è imposto con il 58% dei consensi, superando la sua ex vice che si è attestata poco oltre il 41%.Il govenatore Bonaccini ha prevalso in sette dei dieci comuni del territorio (Barletta, Trani, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trinitapoli) mentre Schlein ha raccolto più voti ad Andria, Bisceglie e Canosa di Puglia. Nella zona ofantina dei tre Comuni hanno votato in totale 1.102 simpatizzanti ed elettori, Trinitapoli 219, Margherita di Savoia 463, San Ferdinando di Puglia 420.

Questi i risultati dello spoglio avvenuto dopo la chiusura delle 20 di domenica 26 febbraio: Trinitapoli – Bonaccini 182,- Schlein 37; Margherita di Savoia- Bonaccini 369,-Schlein 86,bianche 5 nulle 3;San Ferdinando di Puglia, -Bonaccini 309,-Schlein 107,bianche 1 nulle 3. Donato Piccininno, segretario del Circolo di Trinitapoli, commenta la partecipazione al voto: "Grazie a quanti hanno voluto condividere, a Trinitapoli, il sostegno al Partito Democratico con la partecipazione alle primarie, un esercizio di partecipazione e democrazia. Ora c'è un grande lavoro che ci aspetta a servizio della nostra comunità e del territorio e il sostegno arrivato consolida il ruolo di guida e cambiamento a cui siamo chiamati. Lo svolgeremo con convinzione e responsabilità".