Per la trentunenne di Macerata decima finale da quando gioca a tennis. Nella prima semifinale Camila Giorgi prevale 7-5 7-6 con la ceca Katerina Siniakova. La svedese Rebecca Peterson è numero 140 al mondo. Nella seconda semifinale Rebecca Peterson 27 anni di Stoccolma si impone 6-2 6-7 6-4 con l’americana Caty Mc Nally.

Camila Giorgi vince il torneo WTA 250 di Merida in Messico sul cemento di tennis donne. Supera in finale in tre set, 6-7 6-1 6-2 in 2 ore e 25 minuti la svedese Rebecca Peterson. Per Camila Giorgi quarto titolo nella sua carriera di tennista. La marchigiana è numero 46 al mondo nella Classifica WTA. Prima di giocare questo torneo Camila Giorgi era sessantottesima.