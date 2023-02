Il tutto sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, con numerose associazioni aderenti e col supporto della Regione Puglia, per un totale di 28 gare in Puglia e tre extra-regionali, in competizioni di portata regionale, nazionale e internazionale che catalizzeranno l’attenzione di praticanti, appassionati e curiosi da febbraio e ottobre 2023. Il via a Laterza (Taranto) il 12 febbraio con la “XCO Borbonica Cup” e gran finale a Castro (Lecce) il 23 ottobre con la “Castro Legend Cup”.



Ieri la presentazione ufficiale delle manifestazioni nella sede dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, con gli interventi dell’assessore regionale, Gianfranco Lopane, del vicepresidente nazionale vicario della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Carmine Acquasanta, del presidente della commissione nazionale fuoristrada FCI, Massimo Ghirotto, dei presidenti dei comitati regionali FCI e dei sindaci dei comuni coinvolti nel circuito “XCO Borbonica Cup”.



Il via, dunque, con quest’ultimo circuito, grande novità del calendario giovanile, composto da quattro gare nazionali di cross country per le categorie esordienti ed allievi. Ad essere interessati saranno i territori di Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Start domenica 12 febbraio a Laterza con il “VI Trofeo Terra delle Gravine”, per proseguire il 19 marzo a Nizza di Sicilia (Messina), il 14 maggio a Eboli (Salerno) e il gran finale il 25 giugno a Rocca Imperiale (Cosenza). Nella gara di apertura sono attesi oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia.



“Puntiamo a far diventare la Puglia bike destination - dichiara l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane -. Obiettivo a cui lavoriamo attraverso numerose attività, tra cui queste importanti manifestazioni sportive, ma soprattutto con il confronto costante con operatori e istituzioni: recente l’accordo con ANCI per coordinare le attività utili a sviluppare il prodotto turistico legato a bici, cammini e itinerari culturali. Riteniamo che i modelli di turismo sostenibile ci permettano da un lato di ampliare la stagionalità dei flussi diversificando l’offerta, dall’altro generino sinergie positive non solo fra le associazioni promotrici dei territori, ma anche fra gli operatori dell’ecosistema turistico. In particolare, la gara di apertura del circuito ‘XCO Borbonica Cup’ a Laterza e le altre competizioni in programma sono ottime opportunità per porre l’attenzione sugli standard di qualità da garantire a chi sceglie di vivere la Puglia in bici”.



L’Assessore ha poi invitato gli organizzatori della prima gara a dedicarla ad un giovane ciclista pugliese che ha tragicamente perso la vita di recente in un incidente, proprio mentre era in sella alla sua bici: “Chiedo all’Asd Ciclo Team Laerte e al sindaco Franco Frigiola - ha detto Lopane - di dedicare il ‘Trofeo XCO Terra delle Gravine’ a Francesco Nigro, giovane ciclista scomparso mentre praticava la sua passione, e a tutte le vittime della strada affinché il tema della sicurezza sia prioritario e mai trascurato”.



Quella di Laterza è la prima tappa inserita anche nella “Challenge XCO Puglia”, secondo circuito illustrato che toccherà le province di Bari, Lecce, Taranto, BAT e Foggia con le città, tra le varie, di Alberobello e Monopoli, Otranto, Grottaglie, Bisceglie e Vieste, per un totale di 13 tappe dal 12 febbraio al 24 settembre 2023.



Composta da dieci manifestazioni tra mediofondo e marathon sarà la “Challenge XCP Puglia”. La competizione alzerà il sipario da Castel del Monte (Andria) il 19 febbraio, passando per Ugento (Lecce) il 16 aprile, con la “Marathon del Salento”, per Biccari (Foggia), sui Monti Dauni, il 28 maggio, Monte Sant’Angelo (Foggia) l’11 giugno, Altamura (Bari) il 17 settembre, e finale nello splendido scenario del Bosco Pianelle a Martina Franca (Taranto) il 1° ottobre.



Tra le province di Brindisi e Lecce si snoderà, infine, la “XCO Salento Race” con sette gare riservate alle categorie esordienti e allievi: partenza il 12 marzo a Maglie (Brindisi), tra le varie tappe quella del Bosco di Cerano (Brindisi) il 7 maggio e la finale a Zollino (Lecce) il 24 settembre.



Un calendario ricco ed impegnativo vedrà le ASD di tutto il territorio regionale impegnate nel garantire la sicurezza delle gare e l’accoglienza di atleti ed accompagnatori. Con la stagione 2023 del fuoristrada, la Puglia si pone ai vertici delle competizioni ciclistiche in ambito nazionale, aprendo con una gara nazionale e chiudendo con una gara internazionale: la “Castro Legend Cup” il 23 ottobre e Castro. La manifestazione ha fatto passi da gigante in pochi anni aumentando il proprio blasone in qualità di “finalissima” X-Legend tra i principali trofei italiani.



Boschi, colline, tratturi, gravine, castelli, centri storici, cave: questi gli scenari del cross country targato Puglia, in un programma ricco e ambizioso che ha l’obiettivo di coniugare lo sport con la promozione turistica del territorio. “Da sottolineare l’egregio lavoro di promozione della Regione Puglia sul turismo sportivo e in particolare sul ciclismo - dichiara il vicepresidente FCI, Carmine Acquasanta -. Esprimo il mio ringraziamento ai promotori delle gare perché mirano alla valorizzazione delle categorie esordienti e allievi grazie alle società del territorio che lavorano con competenza, passione e capacità”.



PER APPROFONDIRE



Nel linguaggio tecnico ed universale del ciclismo, le gare di cross country (sigla XCO) si svolgono su percorsi misti ondulati con discese tecniche, strade forestali, sentieri rocciosi e ostacoli anche artificiali) con una lunghezza di tracciato variabile da 4 a 6 km e dal 1996 è disciplina olimpica. Gli eventi marathon (sigla XCM), granfondo e mediofondo (sigla XCP) costituiscono la versione di lunga durata delle competizioni cross country, viene svolto normalmente su percorsi che variano da 60 a 120 chilometri. Caratteristica particolare di questo tipo di gare è che gli atleti di tutte le categorie, da appassionati ai professionisti, corrono insieme. Normalmente le gare marathon vengono svolte in territori in prevalenza montuosi/collinari.



XCO BORBONICA CUP



“XCO Borbonica Cup” nasce con l'intento di dare maggiore vigore all'attività giovanile del Sud Italia. Per tale ragione, un'attenzione particolare è rivolta alle categorie Esordienti e Allievi che rappresentano il futuro del fuoristrada. Le regioni interessate dalle competizioni sono: Sicilia, Puglia, Campania e Calabria.



12 febbraio Laterza (TA) - Nazionale XCO - Organizzatore: ASD Ciclo Team Laerte



19 marzo Nizza di Sicilia (ME) - Nazionale XCO - Organizzatore: ASD Bike 1275



14 maggio Eboli (SA) - Campionato Regionale - Organizzatore: ASD Rampikevoli MTB



25 giugno Rocca Imperiale (CS) - Nazionale XCO - Organizzatore: ASD Italia Sport Team



CHALLENGE XCO PUGLIA



La “Challenge Puglia XCO” è un circuito di gare ciclistiche in fuoristrada, specialità cross country, che si estende a tutta la Puglia. Lo scopo degli organizzatori è la promozione del territorio in relazione alla naturale sinergia tra mountain bike e territorio; favorire il confronto agonistico tra i bikers e regalare agli appassionati di questo sport momenti di puro divertimento ed adrenalina all'insegna dei valori di lealtà, correttezza e sano spirito competitivo. Per quest'anno sono in calendario ben tredici tappe organizzate secondo i criteri e come previsto dal Regolamento Tecnico dell'Attività Fuoristrada e dalle Norme Attuative MTB e Generali 2023 della Federazione Ciclistica Italiana.



CHALLENGE XCP MTB PUGLIA



La “Challenge XCP MTB Puglia” è un circuito di gare ciclistiche in fuoristrada, specialità mountain bike, che si estende a tutta la Puglia. Lo scopo degli organizzatori è la promozione del territorio in relazione alla naturale sinergia tra mountain bike e territorio; favorire il confronto agonistico tra i bikers e regalare agli appassionati di questo sport momenti di puro divertimento ed adrenalina all’insegna dei valori di lealtà, correttezza e sano spirito competitivo. Le tappe in calendario sono 10 di cui sette a percorso unico del tipo mediofondo sulla distanza di 45/55 km, e tre del tipo marathon con chilometraggio maggiore o uguale a 60 km, così come previsto dal Regolamento Tecnico dell’attività Fuoristrada e dalle Norme Attuative MTB e Generali 2023 della Federazione Ciclistica Italiana.



XCO SALENTO RACE 2023



La “XCO SALENTO RACE” è un circuito di gare ciclistiche in fuoristrada, specialità Cross Country, organizzate da Società affiliate alla FCI della provincia di Lecce e Brindisi. Lo scopo degli organizzatori è la promozione nel territorio Salentino della disciplina della Mountain Bike e favorire il confronto agonistico tra i bikers, creando dei percorsi tecnici sfruttando le asperità che il nostro territorio offre. Per quest'anno sono in calendario ben sette tappe organizzate secondo i criteri e come previsto dal Regolamento Tecnico dell'Attività Fuoristrada e dalle Norme Attuative MTB e Generali 2023 della Federazione Ciclistica Italiana.

