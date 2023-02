Lorenzo Sonego prevale 7-5 6-1 con il serbo Filip Krajinovic e si qualifica per i quarti di finale. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina supera in due set, 6-1 7-6 il francese Ugo Humbert. Il finlandese Emil Ruusuvuori prevale 6-4 6-0 con lo svedese Mikael Ymer. L’altro francese Gregoire Barrere si impone in tre set, 6-4 6-7 7-6 con il russo Andrej Bublik.

- Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Montpellier sul cemento al coperto di tennis Jannik Sinner vince con l’ungherese Marton Fucsovics per il ritiro per l’infortunio muscolare di Fucsovics e si qualifica per i quarti di finale. Sinner è numero 17 al mondo nella Classifica ATP. Fucsovics è sessantanovesimo.