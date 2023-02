Purple Disco Machine premiato ai Grammy Awards 2023

Il dj/producer multiplatino Purple Disco Machine è stato premiato con il grammofono d’oro per il brano “About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)”, remix della celebre hit di Lizzo, trionfando così nella categoria “Best Remixed Recording” durante la cerimonia dei GRAMMY AWARDS tenutasi ieri sera, domenica 5 febbraio, alla Crypto.com Arena di Los Angeles.

Il brano vincitore non è il primo remix di successo di Purple Disco Machine: nella sua carriera, il dj/producer ha remixato brani per artisti del calibro di Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont e Diplo & SIDEPIECE.

Con oltre 1 miliardo di stream e oltre 9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Purple Disco Machine (nome d’arte nato dal collage di Prince e di Miami Sound Machine) continua a confermarsi all’altezza della sua 2a posizione nella classifica “Beatport Artist of All Time”. Grazie ai suoi remix e ai suoi brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto “Soulmatic”, Purple Disco Machine si rinnova e si supera di volta in volta.

Il suo ultimo album di inediti “Exotica Deluxe” contiene i successi internazionali “Hypnotized” con Sophie and the Giants (oltre 350 milioni di stream, 5X PLATINO in Italia, #1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2020 e singolo internazionale più venduto del 2020), “Fireworks” (PLATINO in Italia e #1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2021), “Dopamine” (ORO in Italia, #1 nella classifica Dance di Earone per 7 settimane consecutive e nella Top 3 dell’Airplay radiofonico) e “In The Dark” (PLATINO in Italia e #1 nella classifica Dance dei brani più ascoltati in radio nel 2022)