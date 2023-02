Sanremo 2023, la compilation con tutte le canzoni in gara





MILANO - Universal Music Italia, in collaborazione con Radio Italia, pubblica la compilation con tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2023, un doppio cd per rivivere l’evento musicale più amato di sempre con i 28 brani inediti in gara, nell’unica e attesissima compilation di Sanremo 2023.

La compilation, disponibile dal 10 febbraio, sarà in vendita in tutti i negozi di dischi e negli store digitali e sarà inoltre disponibile in Versione Esclusiva stampata su Doppio Vinile Numerato, tiratura limitata a 2.000 copie, disponibile sullo shop Universal Music Italia.

https://shop.universalmusic.it/products/sanremo-2023-compilation-doppio-vinile-numerato