BARI - Un Febbraio ricco di appuntamenti per la 'Work in Progress aps', l’associazione di Conversano che porta avanti da anni un progetto straordinario condiviso a livello locale e nazionale da altri enti e istituzioni: la Maschera strumento di valorizzazione e promozione del territorio, non solo nel periodo carnevalesco. Dal 2019 fa parte del Centro di Coordinamento Maschere Italiane che persegue tali finalità.Mercoledì 22 febbraio, la Work in Progress sarà protagonista di una serata speciale del Rotary club Bari Mediterraneo. Appuntamento alle ore 20.30, presso l’Università Bona Sforza (Viale Japigia, 188) per riflettere e discutere sul tema: “Il Carnevale e le Maschere Locali”, prospettiva e azioni di sviluppo concreto del territorio. “Siamo orgogliosi di ospitare l’associazione Work In Progress – ha detto Paolo D’Ambrosio, presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo - dà lustro al nostro territorio e alla Puglia”.Intervengono:Protagonisti. Le Maschere Pugliesi Fumarella, Contessa Roverella, Conte Smeraldino, Pescarello Scherzarello e altre maschere del territorio.- Saluti istituzionali del Presidente Paolo D’Ambrosio- Savia Damato - Presidente Work in Progress Aps.- Valerio Corradi (collegamento da Verona).Presidente Centro Coordinamento Maschere Italiane.- Dott. Michele Grieco - Referente Regione Puglia Centro Coordinamento Maschere Italiane e ideatore della maschera di Pescarello.- Giovanni Recchia - Presidente associazione “Il Diavolo di Tufara” rappresentanti della categoria delle “Maschere Zoomorfe” (collegamento da Tufara).- Maria Pellegrini - Dirigente Secondo Circolo Didattico Di Conversano.- Claudia Alemanno, socia fondatrice della Work in Progress, storica ed esperta dei beni culturali.- Brigida Forte, poetessa.- Assente per motivi personali il professor Antonio Fanizzi, presidente dell’associazione Storia Patria Sud Est Barese.- Modera la serata la giornalista Maria Sportelli.