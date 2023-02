Sanremo n.73, Mattarella alla prima serata

via Quirinale.it





Quest'ultimo ha motivato l'arrivo di Mattarella all'Ariston per le celebrazioni dei 75 della Costituzione italiana che contempla, fra i suoi articoli, anche la promozione della cultura. Dopo l'inno nazionale cantato dal co conduttore Gianni Morandi, non è previsto l'intervento del presidente della Repubblica sul palco dell'Ariston. E' quanto fanno sapere dal Colle e dalla Direzione Artistica del Festival.

- Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, sarà presente alla serata inaugurale della 73ma edizione del Festival di Sanremo. E' la prima volta, nei 73 anni della storia del Festival, che un presidente della Repubblica presenzia alla prestigiosa competizione della canzone italiana. A confermare la presenza del capo dello Stato il direttore artistico Amadeus e il consigliere per la Stampa e la Comunicazione Giovanni Grasso.