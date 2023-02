BARI - Nuovi particolari sulla morte di Michelle Baldassarre, l'igienista dentale 55enne trovata morta nelle campagne di Santeramo in Colle. Dall'autopsia affidata al dottor Vinci del Policlinico di Bari, sono emersi dettagli che potrebbero dare una svolta alle indagini, attualmente per istigazione al suicidio.Innanzitutto occorre accertare se la coltellata al torace della donna sia avvenuta prima o dopo le fiamme. La donna era destrorsa e quindi se si fosse pugnalata avrebbe inferto il colpo dalla parte opposta in diagonale. La ferita però è sul fianco destro e quindi, se lo avesse fatto da sola, come si evince dal Corriere del Mezzogiorno, lo avrebbe fatto in modo innaturale.Rimangono elementi che suggeriscono che il gesto sia stato volontario. Vicino a lei è stata ritrovata la bicicletta con cui Michelle girava per la città e poco prima di morire avrebbe inviato alla figlia l'ubicazione del quartiere Petrarosa, luogo in cui poi è stata ritrovata. Nel frattempo si indaga sul passato della donna. Michelle era stata ospite di una comunità dopo aver denunciato il marito per molestie.