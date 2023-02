Al momento resta aperto il fascicolo di istigazione al suicidio nei confronti di ignoti. Nell'autopsia effettuata la settimana scorsa è stata riscontrata una ferita al petto con all'interno una lama.

BARI - Ieri mattina si sono svolte in forma privata le esequie di Michelle Baldassarre, la 55enne trovata carbonizzata in contrada Pantarosa a Santeramo in Colle. La famiglia della donna ha deciso di celebrare il rito in forma privata. Quello che è successo all'igienista dentale è ancora oggetto di indagine.