Sulla morte della 55enne la Procura di Bari sta svolgendo un'inchiesta a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Quella del suicidio, dunque, resta l'ipotesi più accreditata dai pm. Gli inquirenti stanno verificando se la donna si sia recata presso un distributore di benzina della zona e abbia acquistato benzina usata ipoteticamente per darsi fuoco ma sembra, secondo i media locali, che tutti i benzinai della zona non l'abbiano vista nei giorni prima della tragedia.

SANTERAMO IN COLLE (BA) - E' stata trovata la lama di un coltello conficcata nel corpo di Michelle Baldassarre, la 55enne di Santeramo il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato nel pomeriggio del 9 febbraio scorso in contrada Pantarosa in agro di Santeramo in Colle, nel barese. La lama era conficcata all'altezza del petto, sul lato destro. Sono queste le prime indiscrezioni emerse dopo l'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna che non mostrerebbe altre coltellate.