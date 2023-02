Serie B: il Bari vince 4-3 a Ferrara con la Spal

Via Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventitreesima giornata di Serie B sesta vittoria esterna del Bari. I biancorossi prevalgono 4-3 al “Mazza” con la Spal. Nel primo tempo al 21’ i galletti passano in vantaggio con Folorunshocon una conclusione da venticinque metri.

Al 26’ il Bari raddoppia con Esposito con un tocco di destro in diagonale. Debutto con gol per l’attaccante dei pugliesi, acquistato Lunedì 30 Gennaio. Al 32’ Dickmann degli emiliani va vicino al gol. Al 41’ Dalle Mura della Spal di testa non riesce a schiacciare in porta.

Nel secondo tempo al 4’ negli emiliani debutta Nainggolan acquistato nel calcio mercato invernale di Gennaio 2023. All’11’ il Bari realizza la terza rete con Cheddira con un siluro di sinistro su passaggio di Maiello. Tredicesimo gol per l’attaccante dei biancorossi che si conferma capocannoniere di Serie B. Al 17’ la Spal segna con Moncini di testa su cross di Nainggolan.

Al 22’ i biancorossi realizzano la quarta rete con Antenucci di testa su cross di Pucino. Sesto gol per l’attaccante dei galletti. Al 37’ gli emiliani segnano la seconda rete con Nainggolan con una girata al volo di destro. Al 38’ la Spal realizza il terzo gol con Celia con un cross a rientrare. Il Bari è quinto con 36 punti.