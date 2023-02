BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 203 nuovi casi di positività al Covid-19 su 4.388 test giornalieri per una incidenza del 4,6%.Tre i decessi.I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 75, nella provincia Bat 10, in quella di Brindisi 19, nel Foggiano 18, in provincia di Lecce 60, in quella di Taranto 17. Delle 15.176 persone attualmente positive 203 sono ricoverate in area non critica (iri 214) e 8 in terapia intensiva (come ieri).