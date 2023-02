Serie B: l'allenatore della Spal Daniele De Rossi a rischio esonero

Il presidente della società emiliana l’italo-americano Joe Tacopina che è all’estero per lavoro, presto rientrerà a Ferrara e incontrerà De Rossi il direttore generale Andrea Gazzoli e il direttore sportivo Fabio Lupo per valutare la situazione. La Spal è terzultima con 24 punti in zona play out insieme al Venezia e dovrà cercare di rilanciarsi molto presto per risalire in classifica.

In Serie B l’allenatore della Spal Daniele De Rossi 39 anni è a rischio esonero. Molto probabilmente per De Rossi saranno decisive le prossime due partite. La gara di Sabato 11 Febbraio alle 14 al “Penzo” con il Venezia e il match di Sabato 18 Febbraio alle 14 al “Mazza” con il Como.