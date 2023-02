Serie C: il Foggia pareggia 1-1 allo Scida con il Crotone





Nel secondo tempo al 9’ i dauni passano in vantaggio con Frigerio con un tocco al volo di destro su cross di Schenetti. Al 24’ Carraro dei calabresi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 43’ il Crotone pareggia. Garattoni devia nella sua porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Petriccione. Al 93’ D’ Ursi dei calabresi va vicino alla rete della vittoria.





Il Foggia è quarto con 40 punti. Il Crotone è secondo a 60 punti, a -10 dal Catanzaro che è primo con 70 punti.

Nell’anticipo della ventisettesima giornata del girone C di Serie C il Foggia pareggia 1-1 allo “Scida” con il Crotone. Per i dauni quinto risultato utile consecutivo. Nel primo tempo al 4’ Tribuzzi dei calabresi va vicino al gol. Al 16’ Iacoponi del Foggia sfiora la rete.