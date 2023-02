L’ ultima squadra che Mario Somma ha allenato è stata nel 2020 il Potenza nel girone C di Serie C. Somma debutterà sulla panchina dei rossoneri pugliesi Sabato 25 Febbraio alle 17,30 al “Degli Ulivi” con l’Andria nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Il Foggia è quarto con 43 punti.

- Nel girone C di Serie C Mario Somma 59 anni è il nuovo allenatore del Foggia. Lo ha comunicato ufficialmente la società dauna. Somma è subentrato a Fabio Gallo, che si è dimesso forse per alcuni contrasti con i dirigenti dei pugliesi, sembra per le sue eccessive richieste economiche per rinnovare il contratto che sarebbe scaduto il 30 Giugno 2024. Somma ha firmato per il Foggia fino al 30 Giugno 2023.