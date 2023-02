Nel girone C di Serie C il boemo Zdenek Zeman 75 anni è il nuovo allenatore del Pescara. Sostituirà Alberto Colombo che si è dimesso dopo la sconfitta 1-0 al “Monterisi” con il Cerignola nella ventinovesima giornata.Zeman ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie B. Il boemo allenerà per la terza volta nella sua carriera il Pescara. E’ stato sulla panchina della squadra abruzzese nel 2011-12 in Serie B e ottenne la promozione in Serie A e nel 2017-18 in Serie A e retrocesse in Serie B.Il Pescara è terzo con 48 punti. Il vice del boemo sarà Gigi Iervese. Zeman debutterà Sabato 4 Marzo alle 14,30 all’ “Adriatico” con la Juve Stabia nella trentesima giornata.