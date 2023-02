Nel secondo tempo al 3’ annullata una rete a Lookman dei bergamaschi per fuorigioco. Al 28’ il Lecce raddoppia con Blin di testa. Al 42’ l’Atalanta accorcia le distanze con Hojlund con un tocco a porta vuota dopo l’errore del portiere Falcone, che sbaglia un rinvio. Al 94’ Muriel dei lombardi va vicino al pareggio. Al 97’ Colombo dei salentini sfiora il terzo gol. Il Lecce è dodicesimo con 27 punti insieme all’ Empoli.

Nel primo tempo al 4’ i salentini passano in vantaggio con Ceesay con una conclusione da fuori area. Quarta rete in questo campionato per l’attaccante del Lecce. Al 13’ Hojlund dei bergamaschi va vicino al gol. Al 14’ Banda dei giallorossi pugliesi sfiora la rete. Al 21’ Lookman dell’ Atalanta non concretizza una buona occasione.