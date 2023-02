Spal-Bari 3-4: 31 anni dopo, Galletto corsaro a Ferrara

via Ssc Bari fb





Qui il Bari non vinceva dal 18 ottobre 1992, quando il Galletto si impose sugli estensi per 1-0 con rete di Alessio al 56' nella gara valida per il settimo turno della Serie B edizione 1992-93. Trentuno anni dopo quel successo, il Bari torna a vincere anche in trasferta dove la vittoria mancava dall'8 dicembre 2022 a seguito del 3-0 ottenuto sul campo del Cittadella.

Squadra che perde in casa, vince poi in trasferta. Una delle leggi matematiche del calcio fa al caso del Bari che, dopo lo 0-2 subìto nel precedente turno dal Perugia al San Nicola, vince per 4-3 in casa della Spal del debuttante Nainggolan, a segno nella sfida valida per la 23ma giornata di Serie B andata in scena sabato 4 febbraio al Mazza di Ferrara.