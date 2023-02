Superbonus, Lacarra (Pd): Stop proroga unifamiliari è condanna per imprese e famiglie

ROMA - “Con il ritiro degli emendamenti sulla proroga del Superbonus per le unifamiliari fino al 30 giugno, la maggioranza di Governo non decreta solo la fine di questo importantissimo strumento di efficientamento energetico. In ballo, e a pagarne le spese, c’è la sopravvivenza di migliaia di imprese e di famiglie che dovranno sopportare i costi di una promessa mancata dello Stato, che oggi viene definitivamente meno agli impegni presi con i cittadini. Siamo sconcertati da questa decisione e dalla leggerezza con cui è stata presa. Se è questa l’idea di sviluppo della destra di Governo, c’è da farsi il segno della croce per i mesi che verranno.” Lo dichiara Marco Lacarra, deputato del Partito Democratico.