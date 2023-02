Lecce, il settore Urbanistica è ai Teatini: da lunedì via al ricevimento degli utenti

LECCE - È stato completato il trasferimento del settore Pianificazione e sviluppo del territorio da Corte Maternità d'Infanzia a Piazzetta Antonio Panzera, nel centro storico.Da lunedì gli utenti dei servizi e i cittadini, accedendo da Piazzetta Antonio Panzera, troveranno tutti i servizi offerti dai seguenti uffici: Ufficio di Piano, Nucleo di vigilanza edilizia, Sportello Edilizia Produttive (SEP), Sportello Unico per la Edilizia (SUE), Ufficio Agibilità, Ufficio Amministrativo Edilizia, Ufficio Archivio Pratiche Edilizie, Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, Ufficio Condono Edilizio, Ufficio Demanio Marittimo, Ufficio edilizia residenziale pubblica (ERP), Ufficio Impianti Pubblicitari, Ufficio istruttorio – Permessi di costruire edilizia privata, Ufficio Istruttorio Centro Storico, Ufficio Parco, Ufficio Piani di Lottizzazione – Comparti, Ufficio Piani per Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), Ufficio Piano Regolatore Generale (P.R.G.), Ufficio Pubblica Incolumità, Ufficio servitù militari.Il settore Pianificazione e sviluppo del territorio (detto anche “Settore Urbanistica”), trova dunque spazio nel complesso dei Teatini, nel quale sono già collocati il settore Lavori Pubblici (recentemente trasferito) e gli uffici dell’assessorato allo Sport. Il trasferimento è stato voluto dall’amministrazione nell’ambito del generale Piano di riorganizzazione delle sedi comunali all’interno di immobili di proprietà dell’amministrazione al fine di assicurare alla cittadinanza un risparmio di spesa – fitti passivi per locazione di immobili privati – e una migliore e più funzionale organizzazione logistica degli uffici.