Si mette in scena lo sdoppiamento della personalità di un artista che, se inizialmente vive di rendita grazie alle proprie imitazioni, azzeccate ma ormai sfruttatissime, si ribella a se stesso con molto coraggio e una buona dose di follia. Smette di essere un distributore automatico a gettone di voci e ovvietà, per sperimentare inediti linguaggi narrativi più coinvolgenti e spiazzanti, attraverso un esilarante conflitto di storie, protagonisti e suoni, interpretati a suo modo.



Leonardo Fiaschi è una figura artistica capace di modificarsi nelle tinte e nelle sfumature con grande rapidità. Un talento che, come narrano le biografie dei migliori intrattenitori, si intuisce già ai tempi della scuola, grazie alle perfette imitazioni di professori e compagni. Leonardo attraverso musica, cabaret e imitazioni, racconta spaccati di vita quotidiana con l’occhio e la voce dei suoi tanti personaggi imitati che, tolti dal loro contesto abituale, renderanno il tutto più comico e surreale. Una carriera iniziata quando, con in tasca il diploma di attore, rilasciatogli dal centro culturale della sua città si sposta a Bologna per frequentare la Scuola Nazionale di doppiaggio dell'Accademia del Cinema.



Lì prende sempre più confidenza con i mezzi interpretativi che gli appartengono. Si può dire che le esilaranti, azzeccatissime imitazioni che propone oggi così come le performance vocali e interpretative, siano nate dal felice incontro tra una laringe particolarmente elastica con un acuto e instancabile osservatore seriale. Cresciuto nella vivace palestra radiofonica di R101, dove non smette di sperimentarsi e di divertire nel programma quotidiano La Banda di R101, ha esordito in tv in Colorado di Paolo Ruffini. Si esibisce successivamente in Tale e quale show di Carlo Conti, cimentandosi in seguito con uno spettacolo teatrale autobiografico Leonardo Fiaschi Show, ed una commedia L'altra Faccia dell'opera.



Nel 2017 entra nel cast di Domenica In, quindi nel programma sportivo Diletta Gol, condotto al fianco di Diletta Leotta. È in tournée con lo spettacolo di successo Due Botte a Settimana con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Grande trionfo anche per Le Iene presentano Scherzi a Parte, dove i suoi due scherzi nei panni di Papa Francesco e Christian De Sica, rimangono nella storia del programma come i più riusciti di sempre. Collabora con Striscia la Notizia (suoi i deep-fake di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Morgan, Amadeus e Roberto Benigni) ed è spesso ospite nei programmi tv delle reti Rai e Mediaset come Porta a Porta, STEP Stasera tutto è possibile. Recentemente ha entusiasmato il pubblico televisivo con il suo intervento nella trasmissione Lui è peggio di me condotta da Giorgio Panariello e Marco Giallini.



TARANTO - Da Papa Francesco ad Andrea Pirlo, sono alcuni dei mille volti di Leonardo Fiaschi. Al Teatro Orfeo di Taranto domani, mercoledì 1 marzo alle ore 21, andrà in scena “Mai stato io” di e con Leonardo Fiaschi, imitatore e cabarettista e la Just Band. Lo spettacolo, con regia di Paolo Migone, è il racconto della doppia identità professionale di Leonardo Fiaschi che si modifica, si resetta e si evolve, seguendo percorsi e intuizioni brillanti quanto innovativi. 100 personaggi e un solo uomo.