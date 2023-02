TARANTO - Maschere, musica, cabaret e giochi in mare e nel Borgo Antico della Città di Taranto. Il filo conduttore del Carnevale in... mare della Citta’ di Taranto, questo anno è "I Corsari e pirati alla conquista dell’oro del mare".Una idea originale a Taranto, ideata dalla Associazione del Palio di Taranto e si terra’ Domenica 19 Febbraio 2023Maschere e personaggi del mare saranno presenti nel centro storico , pedonalizzato per l’occasio- ne, nel Pittaggio del Baglio.I punti nevralgici: piazza Castello, Via Duomo, Lungomare Vittorio Emanuele con lo staff del Palio di Taranto, del Pittaggio del Baglio, dell’Ateneo della chitarra e dai ballerini di Be Swing con Mood-Culture-Music e Dance.Non mancheranno i gruppi mascherati delle altre marinerie e, perchè no, anche da altre organizza- zioni presenti sul territorio, invitati a partecipare in maschera e in barca, con ogni tipo di imbarca- zione, sia a remi che a vela che a motore, in un tripudio di coriandoli.Una formula, per mettere in piazza comunque il divertimento e l’allegria per ragazzi e adulti. Una proposta per arricchire la promozione del nostro territorio.Con il Patrocinio del Comune di Taranto, della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, epremiazione all’equipaggio partecipante piu’ numeroso, all’ equipaggio piu’ spettacolare e in asso- luto la maschera piu’ bella.Una giuria nominata tra i giornalisti delle testate giornalistiche della citta’ decretera’ i vincitori.IL PROGRAMMA di MassimaRaduno ore 9.00 presso Piazza Castello sotto Palazzo di Citta’, imbarco presso la Marineria del Pa- lio di Taranto, defilamento in direzione del Canale Navigabile con sosta nel canale e saluto agli spettatori presenti sul palcoscenico naturale di Corso due Mari, Carnevale ,percorrera’ il fronte mare della banchina del Mar Piccolo con giro sotto il Ponte di Pietra verso mar Grande, giro verso canale navigabile e rientro alla sede del Palio previsto per like ore 12.30 , corteo in Via Duomo, Piazza Duomo, e rientro verso Piazza Municipio per le premiazioni previste.Al termine pranzo presso i ristoranti convenzionati per l’occasione.Parteciperanno all’evento le marinerie di Molfetta 1999, Giovinazzo, Cus Bari, Vogatori Citta’ diTaranto, Lega Navale Taranto , l’istituto Archimede di taranto, i ragazzi della Associazione i Del- fini, l’associazione Be Swing per l’animazione musicale, il centro estetico Ceas per il Trucco.La partecipazione e l’ingresso è gratuito