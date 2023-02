BARI - L’Ayso Orchestra diretta da Teresa Satalino protagonista del nuovo Concerto del Mattino. Domenica 12 febbraio alle ore 11.30 al Teatro Petruzzelli, nell’ambito della rassegna dei Concerti del Mattino, si esibirà l’ AYSO Orchestra, composta da giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, che di recente ha trionfato al Festival Internazionale Summa cum Laude a Vienna.Sul podio il maestro Teresa Satalino, direttore artistico di AYSO Orchestra, che condurrà i 76 giovani musicisti provenienti da tutta l’Italia in un repertorio che comprende l’Ouverture dall’opera Candide di Leonard Bernstein, le Danze Sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein e il poema sinfonico Un Americano a Parigi di George Gershwin.AYSO Orchestra è una orchestra giovanile diretta stabilmente dal maestro Teresa Satalino. I musicisti di AYSO provengono da tutta l’Italia e frequentano OrchestrAcademy, una accademia di formazione orchestrale che propone percorsi professionalizzanti a sostegno della carriera dei giovani musicisti.OrchestrAcademy costituisce un prezioso trait d’union tra il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale ed il mondo del lavoro nelle orchestre professionali, poiché ai musicisti è offerta la preziosa opportunità di lavorare con direttori e musicisti prime parti di grandi orchestre nazionali e internazionali. Teresa Satalino si è diplomata giovanissima in pianoforte con il massimo dei voti e ha proseguito la sua formazione accademica laureandosi a pieni voti anche in Composizione, Direzione d'Orchestra, Musica Jazz e Didattica della Musica. Contemporaneamente agli studi musicali si è laureata in Lettere con indirizzo storico-artistico e una tesi su Luciano Berio ed Edoardo Sanguineti. Ha poi conseguito un Master in Direzione d’Orchestra studiando con Jorma Panula, Bruno Bartoletti, Lu-Jia, Alain Lombard, Donato Renzetti e Piero Bellugi. Si è specializzata in Arrangiamento e Composizione Jazz a Siena Jazz e in Composizione di Musica per Film con Ennio Morricone all'Accademia Chigiana di Siena.Nel 2018 le è stata affidata la Direzione artistica di OrchestrAcademy, un'accademia di formazione, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento nazionale e che costituisce un prezioso trait d'union tra formazione accademica e il mondo delle orchestre professionali. Dal 2019 è Direttore principale di AYSO Orchestra e recentemente ha fondato e dirige AYSO Young Soloists, un complesso strumentale a organico variabile.Nel suo ruolo di direttore artistico di OrchestrAcademy affronta con grande dedizione numerose sfide in funzione di un obiettivo: rendere accessibile un percorso formativo di alto livello a giovani musicisti di talento sostenendoli nella loro crescita umana ed espressiva. Ha impostato per questo un modus operandi basato su metodi di lavoro allineati sui più alti standard internazionali.Ha collaborato con solisti e musicisti prime parti delle orchestre più prestigiose: Luca Ranieri, Andrea Corsi Sandro Laffranchini, Danilo Rossi, Carlo Parazzoli, Omar Tomasoni, Calogero Palermo, Gernot Süßmuth, Felix Schwarz, Emanuele Silvestri, Silvia Careddu, Patrick Messina, solo per citarne alcuni.Recentemente ha condotto AYSO alla vittoria del primo premio al Festival Summa Cum Laude di Vienna tenutosi presso il Musikverein di Vienna. Ha diretto in festival internazionali come l’Italian Brass Week, il Walton Foundation International Festival, il Festival del Teatro Sociale di Como, il Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili di Firenze, il Napoli Teatro Festival. Ha, inoltre, collaborato con la CMC Orchestra di New York. Ha diretto una prima esecuzione mondiale al teatro del Maggio Musicale Fiorentino con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana e la prima esecuzione italiana di Ayre, uno straordinario ciclo di canti popolari del compositore argentino Osvaldo Golijov con materiali di provenienza araba, ebraica e sefardita.Da sempre interessata al dialogo transdisciplinare come chiave e cuore del progresso, ha condotto concerti con interazione tra vari media (musica, danza, arti grafiche, attori), collaborando, tra gli altri, con Miriam Makeba, Arnoldo Foà, Beppe Barra e con la compagnia di danza ResExtensa. AYSO Orchestra ha recentemente trionfato al prestigioso Concorso Internazionale Summa cum Laude a Vienna, aggiudicandosi il primo premio nella categoria Orchestre Sinfoniche Giovanili. L'orchestra ha avuto il privilegio di esibirsi nella Sala d'Oro del Musikverein, il tempio della musica classica mondiale. Negli stessi giorni i musicisti di AYSO sono stati ospitati dall’Ambasciata Italiana a Vienna per un concerto presso l'Istituto Italiano di Cultura Italiana.AYSO ha suonato per il Festival Como Città Classica al Teatro Sociale di Como, per il Festival Internazionale della Fondazione Walton ad Ischia, per il Napoli Teatro Festival al Palazzo Reale.L’orchestra ha partecipato al Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili di Firenze, collaborando con la CMC Orchestra di New York e ha preso parte all’Italian Brass Week al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino eseguendo una world premiere con patrocinio della Agenzia Spaziale Italiana. L’orchestra ha collaborato a più riprese con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e con la Direzione Generale Musei della Puglia, avviando un inedito e suggestivo dialogo tra i giovani musicisti e il patrimonio culturale. Nel 2022 OrchestrAcademy ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura rientrando, con il progetto AYSO Young Soloists, nella sezione complessi strumentali del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).Il costo del biglietto è di 5 euro.Il prossimo appuntamenti della rassegna I concerti del Mattino è in programma domenica 2 aprile alle 11.30, con il violinista Giuseppe Gibboni che proporrà di J. S. Bach, Sonata n. 1, in sol minore, di. N. Paganini, I Capricci n. 1, 5, 13, 15, 21, 24, di E. Ysaÿe, Sonata n. 6, in Mi maggiore, op. 27 A. Schnittke, “A Paganini”.I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2023 sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 e su www.vivaticket.it: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it: botteghino@fondazionepetruzzelli.itI biglietti per tutti i Concerti del Mattino sono in vendita al botteghino e su www.vivaticket.it. Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it . E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it