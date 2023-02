Nella semifinale Fognini e Bolelli superano 6-3 7-5 Andrea Vavassori e il brasiliano Marcelo Demoliner. Nei quarti di finale i due Italiani superano gli argentini Sebastian Baez e Facundo Bagnis per il ritiro di Baez e Bagnis per problemi muscolari. Fognini e Bolelli sono numeri 26 al mondo nella Classifica ATP di doppio. Per i due tennisti Italiani primo titolo del 2023. Sesto successo della loro carriera di tennisti in un torneo ATP di doppio dopo quelli di Umago in Croazia nel 2011, Buenos Aires nel 2013 agli Australian Open a Melbourne nel 2015, a Rio De Janeiro in Brasile e a Umago nel 2022.

- Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono il torneo di doppio nell’ ATP 250 di Buenos Aires in Argentina sui campi in terra battuta di tennis. Prevalgono 6-2 6-4 in finale con il colombiano Nicolas Barrientos e l’uruguayano Ariel Behar.