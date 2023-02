BARI - Quasi duemila partecipanti, 300 elettrocardiogrammi e 800 controlli della glicemia effettuati. Sono questi in estrema sintesi i numeri da record registrati dalla quinta edizione della “Running Heart Bari”, la corsa del cuore promossa dalla delegazione pugliese dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), in collaborazione con l’associazione AMA Cuore Bari Odv e l’organizzazione sportiva Bari Road Runners Club.Un sole primaverile ha accolto ieri a Bari i corridori della gara di circa 10 km e delle corse non agonistiche di circa 10 km e di 5 km e i “camminatori” per la passeggiata da 3,5 km a Bari Vecchia. La partenza da piazza del Ferrarese è stata introdotta dall’inno nazionale eseguito dal 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.A trionfare nella corsa competitiva, riservata agli atleti professionisti, Domenico Farina con il tempo di 33’05”. Tra le donne, invece, Damiana Monfreda, con 38’42”, si è confermata campionessa della “Running Heart Bari”, titolo già conquistato nell’edizione precedente.Ma a vincere nettamente la gara più importante è stata come sempre la prevenzione delle malattie cardiovascolari.“Dedichiamo tempo al nostro cuore” infatti lo slogan dell’edizione 2023 della Running Heart barese, compreso appieno dai partecipanti, che sin da sabato mattina hanno raggiunto il “Villaggio del Cuore” in piazza del Ferrarese per effettuare gratuitamente, in una delle unità mobili allestite un elettrocardiogramma refertato dai medici cardiologi dell’ANMCO e un controllo della glicemia, a cura dei medici dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, coadiuvati dai volontari dell’Associazione Diabetici Baresi.Ai nastri di partenza famiglie, giovani, meno giovani e anche qualche amico a 4 zampe. Gruppo più nutrito è risultato quello della Rete Amgas, a cui è stato donato un defibrillatore. Durante la premiazione, animata dal duo comico Boccasile e Maretti, gli organizzatori hanno donato dispositivi salvavita anche al Politecnico di Bari e all’Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA) Puglia, presente con un gazebo nel Villaggio del Cuore.Applausi poi per il giovanissimo Akeem Douda Dosso, vincitore del concorso per la realizzazione della mascotte dell’evento. Sua l’idea di disegnare un cuore corridore con una mela come testimone, per ricordare come la prevenzione cominci a tavola.“È importante ricordare il motivo per cui promuoviamo la Running Heart: la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che sono la pima causa di decessi in Italia – ha sottolineato la dottoressa Antonella Mannarini, presidente ANMCO Puglia -. Dobbiamo imparare a dedicare più tempo al nostro cuore ogni giorno, scegliendo cibi sani, facendo attività fisica e abbandonando attività voluttuarie come il fumo e l’abuso di alcol”.“Oggi abbiamo nuovi farmaci e presidi terapeutici, che però 'scendono in campo' dopo che le malattie si sono già manifestate. Ci sono oltre centomila pazienti all’anno, ricoverati per infarto del miocardio – ha ricordato il dottor Pasquale Caldarola, vicepresidente nazionale ANMCO -. È importante allora non arrivare ad ammalarsi e questo è possibile solo con la prevenzione e con un corretto stile di vita”.Tra i corridori arrivati velocemente al traguardo, anche l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, al quale è stato affidato il pettorale numero 1. “Quasi duemila persone hanno partecipato alla Running Heart, che ha aperto la stagione delle corse nella nostra città. Questa, però, è una gara speciale: non conta arrivare primi, ma divertirsi sensibilizzando tutti alla prevenzione” ha commentato l’assessore, che, dal palco, ha strappato agli organizzatori la promessa di ritrovarsi l’anno prossimo, ancora nel capoluogo pugliese, per la sesta edizione della ‘run’.Le iniziative sulla prevenzione firmate ‘Running Heart Bari 2023’ proseguiranno sino alla fine del mese per i “runner del cuore” che, grazie a una lodevole iniziativa di Federfarma Bari, avranno diritto ad eseguire gratuitamente un ECG nelle farmacie convenzionate in tutta l’area metropolitana barese, da cui è giunta la maggior parte dei partecipanti. L’elenco è consultabile sul portale www.runningheartbari.itPartner della Running Heart Bari 2023 sono: Fondazione per il tuo cuore, Fondazione Puglia, Federfarma, Decathlon e Meeting Planner.Hanno patrocinato l’evento: Regione Puglia, Comune di Bari, AReSS Puglia, Università di Bari, Politecnico di Bari, AOU Policlinico di Bari, Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ASL Bari, Fondazione per la ricerca e l’innovazione in cardiologia, SIMG, FIMMG, FMGI Puglia, Associazione Diabetici Baresi, ARCA, ANGSA Puglia e Bari, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari, Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, Istituto di Medicina dello Sport di Bari, Comitato regionale Federazione Italiana di Atletica leggera, CONI Puglia, CUS Bari, Circolo Canottieri Barion e Libera.