Tennis: Luca Nardi si qualifica al torneo di Montpellier

Il francese Clement Chidekh si impone 7-6 6-3 con il francese Alexandre Muller. Il francese Arthur Cazaux vince 6-4 6-4 con l’americano Emilio Nava. Il russo Ivan Gakhov prevale 6-4 3-6 6-4 con il francese Albano Olivetti. L’argentino Marco Trungelliti si impone 1-6 6-3 6-4 con il cinese Zhizhen Zhang.

- Nel secondo turno e ultimo turno delle qualificazioni al torneo ATP 250 di Montpellier in Francia di tennis Luca Nardi vince 6-1 3-6 6-3 con il francese Benoit Paire e si qualifica per questo torneo. Nel primo turno Nardi supera in due set l’altro francese Maxime Janvier. Lo svizzero Antoine Bellier prevale 6-4 7-6 con il francese Manuel Guinard.