Calcio: il Lecce Primavera vince 1-0 in casa col Verona





Nel secondo tempo al 14’ Nicolò Calabrese del Verona Primavera sfiora la rete. Al 39’ Alphadjo Cissè dei veneti va vicinissimo al pareggio. Il Lecce Primavera è secondo con 30 punti insieme al Frosinone al Torino e al Sassuolo. Nella diciottesima giornata i salentini giocheranno Venerdì 10 Febbraio alle 16 fuori casa con il Napoli. I campani perdono 4-0 in trasferta con l’ Inter e sono terzultimi con 17 punti con il Milan Primavera.

- Nella diciassettesima giornata del campionato Primavera il Lecce vince 1-0 al “Via del Mare” con il Verona. Nel primo tempo all’8’ il finlandese Henri Salomaa dei salentini va vicino al gol. Al 21’ il Lecce Primavera passa in vantaggio con il rumeno Rares Burnete con una girata al volo su cross dello spagnolo Pol Munoz. Al 43’ lo svedese Emin Hasic dei giallorossi pugliesi non riesce a schiacciare di testa in porta.