Torre Santa Susanna, convegno "Sclerosi Multipla: ricerca e nuove terapie" organizzato da AISM

TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Proseguono gli eventi interessanti nella città di Torre Santa Susanna: venerdì 10 febbraio, a partire dalle ore 17 presso l'Aula Consiliare in via Risorgimento n°36, si terrà un convegno, organizzato da AISM Sezione Provinciale Di Brindisi con il Patrocino del Comune Di Torre Santa Susanna e il contributo di ASD Bike Torrese, dal titolo "Sclerosi Multipla: ricerca e nuove terapie".





Per quel che riguarda AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – è oggi l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. Il suo impegno si sviluppa in tre ambiti determinanti per le persone con SM: promuovere ed erogare servizi a livello nazionale e locale, rappresentare e affermare i diritti delle persone con SM, promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica.

AISM, attraverso la sua Fondazione FISM, finanzia il 70% della ricerca scientifica italiana con progetti, borse di studio e servizi centralizzati per i ricercatori. E’ il principale finanziatore della ricerca in Italia ed è ai primi posti tra le Associazioni che finanziano la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla nel mondo. L’obiettivo è scoprire le cause della malattia, trovarne la cura risolutiva e migliorare la qualità di vita delle persone con SM attraverso il rallentamento della progressione della disabilità, il miglioramento della gestione dei sintomi e l’approccio globale nella gestione della malattia.

Il convegno sarà tenuto dal pregiatissimo prof. Pietro Iaffaldano – Ricercatore, Neurologo, Neurologia Del Policlinico Di Bari Uoc Neurologia Amaducci, il quale parlerà del Tema Sclerosi Multipla: Ricerca E Nuove Terapie.

Inoltre, vi sarà, la partecipazione del Presidente Aism Brindisi Giuseppe Di Giorgio, il quale illustrerà le attività svolte dalla Sezione su tutto il territorio provinciale, mentre, il Presidente ASD Bike Torrese Vincenzo D’Adamo, racconterà come è nato il Progetto "La Pedalata Del Messaggio" e il motivo per cui quest’anno hanno scelto Aism con lo scopo di raccogliere Fondi per FISM attraverso il canale di AISM https://donaconme.aism.it/campaign/la-pedalata- del-messaggio/.