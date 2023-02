Per il ventunenne altoatesino sesta vittoria consecutiva nel 2023. Sinner è il tennista numero 1 d’ Italia. Il bulgaro Grigor Dimitrov supera 3-6 6-3 7-6 l’australiano Alex De Minaur. Il russo Daniil Medvedev prevale 6- 2 6-4 con il canadese Felix Auger Aliassime. L’olandese Tallon Griekspoor si impone 6-4 6-4 con l’altro olandese Gijs Brouwer.

Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam sul cemento al coperto di tennis Jannik Sinner vince 6- 1 6-3 con lo svizzero Stan Wawrinka e si qualifica per la semifinale. Prima storica semifinale a Rotterdam nella sua carriera di tennista per Sinner. Prima semifinale in questa stagione nel circuito 500 per l’italiano.