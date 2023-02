Tennis, Torneo di Tenerife: Matteo Arnaldi e Raul Brancaccio volano in finale

via Tenerifetennis.com





Nei quarti di finale Arnaldi prevale 6-4 6-1 con l’ucraino Oleksi Krutykh. Brancaccio si impone 6-3 6-7 6-0 con l’altro spagnolo Carlos Taberner. Alvarez Varona si aggiudica 1-6 6-2 6-3 l’incontro con lo spagnolo Alejandro Moro Canas. Roberto Marcora eliminato 7-6 6-3 da Taberner.

- Nella prima semifinale del torneo ATP Challenger di Tenerife in Spagna di tennis Matteo Arnaldi vince 6-3 6- 4 con lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona e si qualifica per la finale. Nella seconda semifinale Raul Brancaccio supera il sudafricano Lloyd Harris per il ritiro per l’ infortunio muscolare di Harris e si qualifica per la finale.