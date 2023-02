Serie B: ok Frosinone, Modena e Perugia

Nel primo posticipo la Reggina oggi alle 16, 15 cerca la vittoria al “Barbera” con il Palermo per rimanere in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Nel secondo posticipo il Genoa deve ottenere un successo alle 16,15 al “Tardini” con il Parma per confermarsi al secondo posto. Il Venezia si impone 2-1 al “Vigorito” con il Benevento ed è terzultimo con 24 punti insieme alla Spal. Il Cosenza pareggia 0-0 al “San Vito-Luigi Marulla” con la Ternana ed è ultimo a 22 punti. I calabresi saranno il prossimo avversario del Bari.

Il Modena supera 2-0 al “Braglia” il Cagliari e raggiunge all’ ottavo posto a 31 punti il Palermo e il Pisa. L’Ascoli perde 3-0 al “Tombolato” con il Cittadella, resta con 26 punti e non riesce a rilanciarsi. Il Brescia perde 4-0 al “Curi” con il Perugia e a 25 punti è in zona play out.